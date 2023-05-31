Об этом сообщил руководитель управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк. Школьник нуждался в операции.

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Школьник получил огнестрельное ранение в грудь

По словам Закалюка, трое учеников одной из общеобразовательных школ Шевченковского района Львова 31 мая после уроков пошли к одному из них домой. Там школьники нашли оружие и стали его рассматривать.

Вдруг одному из ребят попали в грудь. Каретой скорой его оперативно доставили в больницу святого Николая Первого медобъединения. Школьника сразу начали оперировать.

Медики борются за жизнь ребенка. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители,

– сообщили во Львовском горсовете.

Дети нашли оружие дома / Фото полиции Львовской области

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За дело взялась полиция

В полиции Львовщины сообщили, что 14-летний школьник получил огнестрельное ранение грудной клетки в результате случайного выстрела из помпового ружья. В 16:30 на оперативную линию 102 позвонил по телефону врач скорой медицинской помощи.

Он рассказал, что во время выезда по вызову в квартире одного из домов на улице Шевченко обнаружил школьника с огнестрельным ранением. На место происшествия немедленно выехали:

следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Львовского райуправления полиции №1;

сотрудники других служб полиции Львовской области.

Правоохранители установили, что пострадавший пришел в гости к своему однокласснику. Помповое ружье принадлежало его отцу.

Полицейские изъяли оружие и открыли уголовное производство, предварительно квалифицировавшееся как "небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов". В настоящее время идет расследование.

Обратите внимание! Согласно Уголовному кодексу Украины, за халатное хранение оружия виновному может грозить до 3 лет ограничения или лишения свободы.