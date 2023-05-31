Это произошло 31 мая, в канун Международного Дня защиты детей. Оккупанты обстреляли село Широкая Балка.

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Террористы ранили 3-летнюю девочку в Херсонской области

Как стало известно, захватчики устроили артиллерийский обстрел села Широкая Балка Станиславской громады. В результате этого была ранена 3-летняя девочка.

Мама раненого ребенка – Инна – рассказала, что в момент обстрела они были дома. Когда услышали громкие взрывы, сразу бросились к девочке. Однако она потеряла сознание на глазах у отца.

Завершение обстрела и приезд "скорой" семье пришлось переждать в подвале, ведь захватчики продолжили обстреливать их населенный пункт.

В итоге девочку в состоянии средней тяжести госпитализировали в Херсон. У нее закрытая черепно-мозговая травма и ранение затылка. Ребенку оказали всю необходимую помощь и сейчас он находится в больнице.

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