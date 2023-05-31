Это произошло 31 мая, в канун Международного Дня защиты детей. Оккупанты обстреляли село Широкая Балка.
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Террористы ранили 3-летнюю девочку в Херсонской области
Как стало известно, захватчики устроили артиллерийский обстрел села Широкая Балка Станиславской громады. В результате этого была ранена 3-летняя девочка.
Мама раненого ребенка – Инна – рассказала, что в момент обстрела они были дома. Когда услышали громкие взрывы, сразу бросились к девочке. Однако она потеряла сознание на глазах у отца.
Завершение обстрела и приезд "скорой" семье пришлось переждать в подвале, ведь захватчики продолжили обстреливать их населенный пункт.
В итоге девочку в состоянии средней тяжести госпитализировали в Херсон. У нее закрытая черепно-мозговая травма и ранение затылка. Ребенку оказали всю необходимую помощь и сейчас он находится в больнице.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- В ОВА рассказали, что за минувшие сутки противник совершил – 49 обстрелов, выпустив 219 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА. Город Херсон враг обстрелял 2 раза (5 снарядов). Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за агрессии 5 человек получили ранения.
- 30 мая российская армия в очередной раз била из артиллерии по Кизомису. Из-за обстрела пострадала 84-летняя женщина, которая на момент атаки находилась во дворе собственного дома. Раненую госпитализировали с минно-взрывной травмой и ранением спины. В настоящее время врачи оказывают ей необходимую медпомощь.
- Также недавно из-за вражеских ударов по Станиславу травмы несовместимые с жизнью получил 45-летний мужчина. При обстреле он занимался ремонтом кровли ранее поврежденного дома. Один из обломков снаряда попал ему в сердце, из-за чего местный житель погиб на месте. Также из-за обстрелов села повреждены четыре жилых дома.
- Кизомис в дальнейшем страдает от ударов российской авиации. Ночью 22 мая на населенный пункт сбросили две управляемые авиабомбы. Один дом разрушен до основания, еще два – повреждены. Пострадавших среди местных нет.