Це сталося 31 травня, напередодні Міжнародного Дня захисту дітей. Окупанти обстріляли село Широка Балка.
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Терористи поранили 3-річну дівчинку на Херсонщині
Як стало відомо, загарбники влаштували артилерійський обстріл села Широка Балка Станіславської громади. Внаслідок цього було поранено 3-річну дівчинку.
Мама пораненої дитини – Інна – розповіла, що на момент обстрілу вони були вдома. Коли почули гучні вибухи, то одразу кинулися до дівчинки. Однак вона знепритомніла на очах у батька.
Завершення обстрілу та приїзд "швидкої" родині довелося перечекати у підвалі, адже загарбники продовжили обстрілювати їхній населений пункт.
У підсумку дівчинку у стані середньої тяжкості шпиталізували до Херсона. У неї закрита черепно-мозкова травма та поранення потилиці. Дитині надали всю необхідну допомогу й нині вона перебуває в лікарні.
Ситуація на Херсонщині: останні новини
- В ОВА розповіли, що за минулу добу противник здійснив – 49 обстрілів, випустивши 219 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази (5 снарядів). Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через агресію 5 осіб зазнали поранень.
- 30 травня російська армія вкотре била з артилерії по Кізомису. Через обстріл постраждала 84-річна жінка, котра на момент атаки перебувала на подвірʼї власного будинку. Поранену шпиталізували з мінно-вибуховою травмою та пораненням спини. Нині лікарі надають їй необхідну меддопомогу.
- Також нещодавно через ворожі удари по Станіславу травми несумісні з життям отримав 45-річний чоловік. Під час обстрілу він займався ремонтом покрівлі раніше пошкодженого будинку. Один з уламків снаряда потрапив йому в серце, через що місцевий житель загинув на місці. Також через обстріли села пошкоджено чотири житлові будинки.
- Кізомис надалі потерпає від ударів російської авіації. Вночі 22 травня на населений пункт скинули дві керовані авіабомби. Один будинок зруйновано вщент, ще два – пошкоджено. Потерпілих серед місцевих немає.