Це сталося 31 травня, напередодні Міжнародного Дня захисту дітей. Окупанти обстріляли село Широка Балка.

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Терористи поранили 3-річну дівчинку на Херсонщині

Як стало відомо, загарбники влаштували артилерійський обстріл села Широка Балка Станіславської громади. Внаслідок цього було поранено 3-річну дівчинку.

Мама пораненої дитини – Інна – розповіла, що на момент обстрілу вони були вдома. Коли почули гучні вибухи, то одразу кинулися до дівчинки. Однак вона знепритомніла на очах у батька.

Завершення обстрілу та приїзд "швидкої" родині довелося перечекати у підвалі, адже загарбники продовжили обстрілювати їхній населений пункт.

У підсумку дівчинку у стані середньої тяжкості шпиталізували до Херсона. У неї закрита черепно-мозкова травма та поранення потилиці. Дитині надали всю необхідну допомогу й нині вона перебуває в лікарні.

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