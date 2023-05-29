Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. По его словам, оккупанты строят линии обороны и роют окопы. Вероятно, российские захватчики понимают, что ВСУ – близко.

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Террор местного населения

На Левобережье Херсона россияне пытаются укреплять оборону. А на Юге, ближе к линии, фронту оккупанты и вообще выгоняют людей из жилищ и поселяются там.

В Новой Каховке осталось очень мало людей. Оккупанты давили и продолжают давить на людей, чтобы они уезжали. Оккупанты пытаются называть это "эвакуацией", но на самом деле это депортация людей из населенных пунктов,

– рассказал Сергей Хлань.

Число российских военных, отмечают местные, увеличилось. Как и количество блокпостов, особенно в Новой Каховке. В частности, на каждой улице постоянно находятся военные. Поэтому люди стараются не выходить из дома лишний раз.

Российские захватчики проверяют телефоны, последние звонки и соцсети. Это давление только усиливается, к сожалению.

Сергей Хлань о ситуации на Левобережье Херсонщины: смотрите видео

Россия боится дезертирства

На оккупированной Левобережной части дальше побережья Днепра россияне построили линии обороны, вырывали блиндажи и окопы закрытого типа. Для этого они массово режут Олешковский лес, заливают бетоном.

Их полигоном и базой Арабатская стрелка Генического района. Там снова усилилось присутствие кадыровцев. Есть целый пансионат, заселенный кадыровцами,

– отметил военнослужащий.

Обычно оккупанты используют кадыровцев как заградительные отряды. Вероятно, готовятся к тому, что кто-нибудь из оккупационных российских войск начнет дезертировать. Как раз кадыровцы там для того, чтобы сдерживать бегство россиян.

Ситуация на Левобережье: что известно