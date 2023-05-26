Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, российские оккупанты продолжают выискивать слабые места в украинской ПВО, но ничего им не удается.

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Ночью россияне запустили два дрона через Юг, которые успешно удалось уничтожить. Никаких попаданий не было.

Уничтожаем технику оккупантов на левом берегу

Как отметила Гуменюк, украинские военные мощно работают по позициям оккупантов на левом берегу Херсонщины и Кинбурнской косе. Только за минувшие сутки, 25 мая, на этих двух направлениям удалось уничтожить около 20 оккупантов.

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Также враг потерял 3 крупнокалиберных пушки, 8 единиц автобронетехники, боевой пункт поставки боеприпасов, станцию управления беспилотниками и 3 беспилотника.

К сожалению, оккупанты обстреливают из наземной артиллерии, когда им удается овладеть новыми позициями. Ибо со старых позиций их выбивают. Также враг применяет авиацию. Вновь были удары управляемыми авиабомбами по Бериславщине. Попали в сельскохозяйственные объекты,

– рассказала Гуменюк.

Заметьте! Гуменюк сообщила, что оккупанты пытаются продемонстрировать видимость активной подготовки к обороне оккупированных территорий. Они демонстративно производят ротации из одного района в другой.

Атаки дронами по Украине: коротко