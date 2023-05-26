Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, російські окупанти продовжують вишукувати слабкі місця в українській ППО, але нічого їм не вдається.

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Вночі росіяни запустили два дрони через Південь, які успішно вдалося знищити. Жодних влучань не було.

Знищуємо техніку окупантів на лівому березі

Як наголосила Гуменюк, українські військові потужно працюють по позиціях окупантів на лівому березі Херсонщини та Кінбурнській косі. Лише за минулу добу, 25 травня, на цих двох напрямках вдалося знищити близько 20 окупантів.

Дивіться розмову з Наталією Гуменюк на ютубі 24 Каналу

Також ворог втратив 3 великокаліберні гармати, 8 одиниць автобронетехніки, бойовий пункт постачання боєприпасів, станцію керування безпілотниками та 3 безпілотники.

На жаль, окупанти обстрілюють з наземної артилерії, коли їм вдається опанувати нові позиції. Бо зі старих позицій їх вибивають. Також ворог застосовує авіацію. Знову були удари керованими авіабомбами по Бериславщині. Потрапили в сільськогосподарські об'єкти,

– розповіла Гуменюк.

Зауважте! Гуменюк повідомила, що окупанти намагаються продемонструвати видимість активної підготовки до оборони окупованих територій. Вони демонстративно проводять ротації з одного району в інший.

Атаки дронами по Україні: коротко