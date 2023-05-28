Но с наступлением тепла могут активизироваться новые бои. К такому выводу пришли журналисты, которые предположили, что на Юге солнечная погода будет стимулировать наших защитников идти вперед.

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Оптимальные условия для контрнаступления

Необычно дождевые несколько месяцев сделали землю грязной, липкой и непригодной для проезда тяжелой техники. Но с недавним периодом сухой погоды условия почти оптимальны для долгожданного контрнаступления,

– говорят в WP.

Исследовательница из Университета Мериленда Инбал Беккер-Решеф, исследующая глобальные погодные условия, обратила внимание на климатическую ситуацию в Украине. По ее словам, апрель в нашем государстве был "чрезвычайно влажным месяцем".

В то же время она назвала области, где сейчас наблюдается самый низкий уровень влажности почвы. Речь идет о Запорожской и Херсонской, а также соседних областях. На них, по мнению эксперта, может произойти контрнаступление.

Правда, погодные условия не все связывают с отсрочкой контрнаступления. Украинский военный эксперт Алексей Мельник считает их одним из факторов.

"Погода была одним из факторов. Но не главным", – подчеркнул Мельник.

Подготовка к контрнаступлению продолжается

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию вокруг контрнаступления. По его словам, уже начались предварительные действия. В то же время он подчеркнул, что это не вопрос какого-нибудь дня или определенной даты.

Это постоянный процесс деоккупации, и определенные процессы уже происходят, как уничтожение линий снабжения или подрыв складов в тылу. Интенсивность растет, и это займет довольно продолжительный период времени,

– объяснил Михаил Подоляк.

Советник главы ОП дал прогноз. По его словам, с каждым оборотом контрнаступления, русские повстанческие группы будут пробираться на территорию все чаще. Таким образом, он намекнул, что неспокойно будет не только на Белгородщине.