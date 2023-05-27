Об этом говорят западные аналитики. Некоторые эксперты, в частности, высокопоставленные представители США, довольно скептически высказываются о возвращении Крыма.

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Более того, они считают это цель нереалистичной. Украине может мешать дефицит воздушной мощности и дальнобойных огневых средств, а также отсутствие амфибийных или десантных платформ, что делает фронтальную атаку практически единственным вариантом.

Но, несмотря на сложность, задача далека от невыполнимой. Ведь боевой дух Украины и общевоенный потенциал превосходит российский, а развертывание в 11 свежих бригад, оснащенных прекрасным западным вооружением, значительно укрепило сухопутные силы Украины.

Как выглядит крымское наступление

Украинские военные могут проводить сложные решительные операции с использованием беспилотников, артиллерийских ударов и сил специального назначения. Успешная переправа через Днепр и продвижение к перешейку пошатнут решимость и боевой дух россиян.

Однако может быть и лучший путь. Прошлые вторжения, хотя и были успешными, часто оказывались очень дорогими. К примеру, во время Крымской войны середины XIX века британцы и французы потеряли 165 000 человек.

Ввиду высоких потерь Украина будет пытаться достичь своих стратегических целей, сохранив как можно большую часть своей вооруженной силы и физической инфраструктуры. Упорные бои на Крымском полуострове также тяжело скажутся на гражданском населении. Соответственно, отрезав Крым от России и лишив его военной поддержки, Украина могла бы добиться своих военных целей гораздо дешевле.

Открытая равнинная местность юга Украины и относительно хорошая сеть дорог создают благоприятные условия для мобильных операций и логистического обеспечения. Поддержка усилий будет включать продолжающееся давление на Донецк и Луганск на востоке Украины с целью удержания российских войск на месте.

Варианты дальнейшего развития событий

Если попытка разорвать русский сухопутный мост окажется удачной, можно будет разглядеть два варианта развития событий:

развернуться на Запад и изолировать русские войска в Херсонской области;

или же вернуть на Восток и попытаться вернуть Мариуполь, оккупированный Россией с мая 2022 года.

В любом случае, захват Мелитополя привел бы к кризису среди российского политического и военного руководства, поскольку российские войска на Юге и Востоке были бы отрезаны друг от друга, что сделало бы невозможным согласованную оборону на оперативном уровне.