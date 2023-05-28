Але з настанням тепла можуть активізуватися нові бої. До такого висновку дійшли журналісти, які висловили припущення щодо того, що на Півдні сонячна погода стимулюватиме наших захисників іти вперед.

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Оптимальні умови для контрнаступу

Незвично дощові кілька місяців зробили землю брудною, липкою і непридатною для проїзду важкої техніки. Але з нещодавнім періодом сухої погоди, умови майже оптимальні для довгоочікуваного контрнаступу,

– кажуть у WP.

Дослідниця з Університету Мериленду Інбал Беккер-Решеф, котра досліджує глобальні погодні умови, звернула увагу на кліматичну ситуацію в Україні. За її словами, квітень у нашій державі був "надзвичайно вологим місяцем".

Натомість вона назвала області, де зараз спостерігається найнижчий рівень вологості ґрунту. Мовиться про Запорізьку та Херсонську, а також сусідні області. На них, на думку експертки, може відбутися контрнаступ.

Правда, погодні умови не всі пов'язують з відтермінуванням контрнаступу. Український військовий експерт Олексій Мельник вважає їх лише одним з чинників.

"Погода була одним з факторів. Але не головним", – наголосив Мельник.

Підготовка до контрнаступу триває

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував ситуацію довкола контрнаступу. За його словами, вже почалися підготовчі дії. Водночас він підкреслив, що це не питання якогось певного дня або певної дати.

Це постійний процес деокупації, і певні процеси вже відбуваються, як-от знищення ліній постачання або підрив складів у тилу. Інтенсивність зростає, та це займе досить тривалий період часу,

– пояснив Михайло Подоляк.

Радник глави ОП дав прогноз. За його словами, з кожним обертом контрнаступу, російські повстанські групи пробиратимуться на територію все частіше. Таким чином він натякнув, що неспокійно буде не лише на Бєлгородщині.