Біля Трускавця дівчинка вистрелила з пневматичної рушниці у голову 10-річному хлопчику

Поблизу Трускавця на території санаторію 12-річна дівчинка вистрелила з пневматичної рушниці. Вона влучила у голову 10-річному хлопчику.

Інцидент стався наприкінці червня цього року. Через це матір дівчинки суд оштрафував за невиконання батьківських обов’язків.

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Дівчинка влучила у голову хлопчику з пневматичної рушниці

Як стало відомо, наприкінці червня на території санаторію "Джерельний", що у селі Модричі, гралися діти. 10-річний хлопчик взяв у свого батька пневматичну рушницю та дав її 12-річній дівчинці. У підсумку вона вистрелила і влучила у 10-річного хлопчика.

Зазначається, що дівчинка влучила йому у ділянку голови, однак не зазначено характер травм, які хлопчик отримав.

На батька хлопчика, який приніс рушницю, а також матір дівчинки склали протоколи про неналежне виконання батьківських обов’язків.

Суд вже розглянув справи та оштрафував батьків на 850 гривень кожного. Також їх зобов’язали сплатити по 537 гривень судового збору.

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