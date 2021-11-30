Трагедія трапилася у селі Товарниця Вижницького району. Юнака госпіталізували в ніч проти 30 листопада.
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Про стан хлопця не повідомляють
Юнака госпіталізували до лікарні з відкритими ранами обличчя, переломом носа та нижньої й верхньої щелепи. Ймовірно, травма стала наслідком вистрілу з рушниці.
Про стан постраждалого повідомляють лише найближчим родичам. Зараз він перебуває в хірургічному відділенні.
Правоохоронці розпочали розслідування причин інциденту.
Останні інциденти з рушницями в Україні
- На Чернігівщині правоохоронець поїхав на полювання з двома товаришами. Там один із мисливців випадково вистрілом із рушниці влучив у нього, через що поліцейський загинув.
- На Харківщині полювання ледь не закінчилося трагедією. Мисливець цілився в зайця, проте після пострілу зрозумів, що поранив товариша.
- На Львівщині загинув 66-річний мисливець – у нього випадково вистрелив інший чоловік, який полював на дичину. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за "вбивство через необережність".
- На Тернопільщині мисливець на полюванні випадково поранив бабусю з онукою, які ішли поблизу. Від серйозних травм їх врятував зимовий одяг.