Після пострілу уламки розлетілися і поранили жінку з онукою, які проходили поруч. В обох легкі тілесні ушкодження.
До теми Вирішили, що браконьєр: на Миколаївщині мисливці протаранили авто та поранили чоловіка
Врятував зимовий одяг
Жінку та дитину від серйозних поранень уламками врятував зимовий одяг. На місце інциденту прибури правоохоронці, які з'ясували, що у всіх мисливців, які приїхали з Іванро-Франківщини, зареєстрована зброя та був дозвіл на полювання. Однак поліція розпочала розслідування у справі про нанесення тілесних ушкоджень з необережності. Через це мисливцю загрожує до 200 годин громадських робіт, до 2 років виправних або обмеження волі на такий же термін.
Через інцидент правоохоронці нагадують правила полювання:
- полювання в населених пунктах та на відстані до 200 метрів від житлових будинків заборонене;
- також заборонений виїзд на полювання з несправною чи незареєстрованою зброєю;
- стрільба "на шум" по цілі також заборонена;
- перед пострілом мисливець повинен переконатися, що поруч немає людей, яких може поранити уламками.
Інші схожі випадки
- На Львівщині під час полювання чоловік випадково вбив свого 66-річного напарника. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "вбивство з необережності".
- На Одещині за схожих обставин загинув 64-річний чоловік. Мисливець, який у нього влучив, сам звернувся до поліції.
- На Харківщині полювання ледь не закінчилося за схожим сценарієм. Мисливець вистрілив нібито у зайця, але потім зрозумів, що влучив у свого напарника. Постраждалий вижив.