Трагедия случилась в селе Товарница Вижницкого района. Юношу госпитализировали в ночь на 30 ноября.

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О состоянии парня не сообщают

Юношу госпитализировали в больницу с открытыми ранами лица, переломом носа и нижней и верхней челюсти. Вероятно, травма стала следствием выстрела из ружья.

О состоянии пострадавшего сообщают лишь ближайшим родственникам. Сейчас он находится в хирургическом отделении.

Правоохранители начали расследование причин инцидента.

Последние инциденты с ружьями в Украине

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