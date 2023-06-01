Зараз школяр перебуває у львівській дитячій лікарні св. Миколая. Про це повідомили у пресслужбі Першого медоб'єднання Львова.

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У якому стані дитина

Лікар розповіли, що хлопець потрапив до лікарні св. Миколая з відкритим вогнепальним дробовим пораненням грудної клітки. У школяра ушкоджена права половина грудної клітки, від ключиці до верхівки правої легені.

Загальний стан залишається важким, але стабільним. Медики провели операцію: зашито травмовану легеню та видалили 2 ребра.

Зараз дитина в медикаментозному сні на штучній вентиляції легень,

– повідомили в лікарні.

Його стан важкий, але стабільний. Життю дитини нічого не загрожує.

"На сьогодні пацієнт живий, в першу добу — це найважливіше. Прогностично сказати, які будуть наслідки для його здоров’я внаслідок цього, передчасно", – підсумували медики.

Як школяр отримав поранення

Троє учнів однієї з львівських шкіл після уроків пішли в гості до товариша. Вдома знайшли зброю та почали її розглядати. Одному із друзів випадково поцілили в груди.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження про недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Максимальне покарання передбачене статтею – ув'язнення до 3 років.