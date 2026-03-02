Украинского посла вызвали в МИД Венгрии из-за мобилизации двух их граждан

Украинского посла вызвали в МИД Венгрии. Его вызвали, чтобы выразить протест из-за мобилизации двух венгерских граждан из Закарпатья.

Об этом сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет Magyar Nemzet.

Что Венгрия вызвала посла Украины?

Петер Сийярто сказал, что мобилизация в Украине – это "открытая охота на людей", и из-за этого пострадали двое мужчин с венгерским гражданством. Поэтому Федора Шандора, посла Украины в Венгрии, вызвали в МИД Венгрии и вручат протест против "принудительной мобилизации, этой открытой охоты на людей на улицах, которая теперь имеет своих венгерских пострадавших, венгерских жертв".

Одного мужчину "жестокие охотники на людей, присланные из Одессы" якобы забрали в месте Берегово. Несмотря на то, что он как будто имел освобождение от призыва. Второго тоже мобилизовали, хотя он имел проблемы с психическим здоровьем, и с тех пор он пропал без вести, как говорит Сийярто.

Что известно о службе иностранцев в Украине?