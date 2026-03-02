Українського посла викликали до МЗС Угорщини через мобілізацію двох їхніх громадян

Українського посла викликали до МЗС Угорщини. Його викликали, щоб висловити протест через мобілізацію двох угорських громадян із Закарпаття.

Про це сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, пише Magyar Nemzet.

Читайте також Нам потрібно залучати до війни більше іноземців, – "Флеш" пояснив ідею Федорова щодо мобілізації

Що Угорщина викликала посла України?

Петер Сіярто сказав, що мобілізація в Україні – це "відкрите полювання на людей", та через це постраждали двоє чоловіків з угорським громадянством. Тому Федора Шандора, посла України в Угорщині, викликали в МЗС Угорщини та вручать протест проти "примусової мобілізації, цього відкритого полювання на людей на вулицях, яке тепер має своїх угорських потерпілих, угорських жертв".

Одного чоловіка "жорстокі мисливці на людей, надіслані з Одеси" нібито забрали в місці Берегове. Незважаючи на те, що він наче мав звільнення від призову. Другого теж мобілізували, хоч він мав проблеми з психічним здоров'ям, і з того часу він зник безвісти, як каже Сіярто.

Що відомо про службу іноземців в Україні?