Рада изъяла русский из списка языков, которые нуждаются в особой защите

Верховная Рада приняла законопроект, который обновляет перевод Европейской хартии региональных и миноритарных языков, исключив из списка языков, нуждающихся в защите, русский. Закон поддержали почти единогласно, против проголосовал только один депутат.

В то же время пресс-служба парламента сообщила, что документ сохраняет защиту всех других языков нацменьшинств, пишет 24 Канал.

Что изменилось в документе?

В среду, 3 декабря, Верховная Рада приняла законопроект № 14120, который предусматривает обновление и перевод Европейской хартии региональных и миноритарных языков, а также актуализацию списка языков, на которые распространяется Хартия.

Законопроект поддержали 264 депутата, против проголосовал только один – нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар.

Термин "regional or minority languages" был интерпретирован неправильно из-за перевода с русской версии документа. Ранее его переводили как "национальные меньшинства", а не как "численное меньшинство" по количеству носителей языка. То есть говорится не о защите прав отдельного национального меньшинства, а о поддержке самого языка, носителем которого является та или иная группа населения. Такая трактовка создавала риски неправильного применения закона и могла подрывать статус украинского языка как государственного.

Согласно новому законопроекту, новый перевод понятия "региональные или миноритарные языки" точнее передает содержание документа и устраняет возможности политических манипуляций в отношении украинского языка. Кроме того, законопроект предусматривает, что русский язык больше не считается таким, что нуждается в защите из-за его широкого использования в Украине в течение длительного времени. Также из перечня исключили молдавский язык, поскольку Молдова официально признает румынский язык государственным.

В то же время Хартия сохраняет свой режим для других языков, среди которых белорусский, болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит.

Благодаря новому документу Украина обеспечивает точное соблюдение положений Хартии и правильную идентификацию языков, которые нуждаются в защите, избегая недоразумений и возможных политических спекуляций.

Что предшествовало принятию законопроекта №14120?