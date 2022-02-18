Веру Лебединец, которая погибла на "Южмаше", хотят посмертно наградить
Веру Лебединец, которая стала жертвой стрельбы на "Южмаше", хотят посмертно наградить за личные мужество и героизм. Такую инициативу поддержали на заседании Верховной Рады 18 февраля.
Награду должен подписать президент
Награду для жертвы нацгвардейца поддержали 279 нардепов. Против не был никто, однако 4 парламентария воздержались, информирует 24 канал.
К теме Дочь героически погибшей на "Южмаше" Веры Лебединец признали сиротой
Теперь обращение о награде за личное мужество и героизм проявленные Верой Лебединец при исполнении служебной обязанности направят на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Заметим, что 35-летняя Вера Лебединец была контролером военизированной охраны на заводе. Женщина проработала на "Южмаше" 15 лет.
Детали о героическом подвиге Веры Лебединец
В день трагедии до завершения смены контроллера остались считанные часы. После того, как срочник Артем Рябчук расстрелял своих собратьев, он захотел выйти с завода и уйти в город. Однако Вера, которая была без оружия, отказалась открывать дверь и отдавать стрелку ключи.
Нападающий применял к контролеру физическое насилие и угрозы, однако женщина стояла на своем и отказывалась следовать указаниям стрелка. Поэтому Рябчук застрелил ее.
Власти Днепра посмертно наградили женщину городским почетным знаком "Защитника Отчизны". Мэр Борис Филатов отметил, что Вера была гражданской и стала в защиту на последней линии обороны родного Днепра. Кстати, Рябчуку так и не удалось выйти через дверь.
Кратко о трагедии на "Южмаше"
- В ночь на 27 января нацгвардеец Артем Рябчук открыл огонь по коллегам на заводе "Южмаш" в Днепре. В результате трагедии погибли 5 человек, еще 5 – получили травмы.
- Нападавшего задержали утром в тот же день. Ему сообщили о подозрении по 3 статьям.
- 28 января суд заключил нацгвардейца под стражу без права внесения залога.
- Следствие рассматривает 3 версии стрельбы: неуставные отношения, психическое заболевание, работа по дестабилизации в стране.
К теме смотрите видео про Артема Рябчука: