Городской глава Днепра Борис Филатов сообщил в сети, что 2 февраля администрация Новокодакского района города в срочном порядке рассмотрела вопрос семьи Лебединец.

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Дочь Веры Лебединец признали сиротой

Лебединец Кира Кирилловна признана сиротой и ей установлен опекун – Лебединец Вита Сергеевна, сестра героически погибшей Веры,

– отметил Филатов.

Напомним, ранее стало известно, что у Веры Лебединец осталась 11-летняя дочь.

Обратите внимание! Семьям погибших выплатят по 1,8 миллиона гривен денежной помощи от государства. Дополнительную помощь пообещал и Днепр. В частности, родным женщины выделят 250 тысяч гривен, а дочери Кире установят ежемесячную выплату от городского совета до достижения ею совершеннолетия.

Гибель Веры Лебединец: что известно

В ночь на 27 января нацгвардеец Артем Рябчук открыл огонь по своим коллегам, которые несли стражу на "Южмаше". В результате стрельбы погибли 5 человек, еще 5 – пострадали.

Одной из жертв трагедии стала Вера Лебединец. Она была контролершей военизированной охраны на заводе. Женщина проработала на предприятии 15 лет. В тот ужасный день до конца ее смены оставалось несколько часов.

В пресс-службе "Южмаша" рассказали, что 35-летняя женщина отказалась открывать дверь и отдавать ключи "днепровском стрелку". В результате Рябчук застрелил ее.

Перед убийством он применял к контролерше физическое насилие и угрозы, однако сотрудница военизированной охраны "героически противостояла" и отказывалась выпускать вооруженного мужчину в город.

Власти Днепра посмертно наградили женщину городским почетным знаком "Защитника Отечества".

Суд уже избрал для Рябчука меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Сам он признался в содеянном.

О трагедии – нацгвардеец расстрелял людей в Днепре: смотрите видео

Текст публикации Бориса Филатова:

Сегодня администрация Новокодакского района города Днепр в срочном порядке рассмотрела вопрос семьи Лебединец.

Лебединец Кира Кирилловна признана сиротой, и ей установлен опекун – Лебединец Вита Сергеевна, сестра героически погибшей Веры.

Карта Виты для пожертвований – 4731 2196 1343 1257.

Надеюсь, что мы все будем так же активны в помощи для ребенка, как в праведном гневе в соцсетях.