Городской глава Днепра Борис Филатов сообщил в сети, что 2 февраля администрация Новокодакского района города в срочном порядке рассмотрела вопрос семьи Лебединец.
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Дочь Веры Лебединец признали сиротой
Лебединец Кира Кирилловна признана сиротой и ей установлен опекун – Лебединец Вита Сергеевна, сестра героически погибшей Веры,
– отметил Филатов.
Напомним, ранее стало известно, что у Веры Лебединец осталась 11-летняя дочь.
Гибель Веры Лебединец: что известно
- В ночь на 27 января нацгвардеец Артем Рябчук открыл огонь по своим коллегам, которые несли стражу на "Южмаше". В результате стрельбы погибли 5 человек, еще 5 – пострадали.
- Одной из жертв трагедии стала Вера Лебединец. Она была контролершей военизированной охраны на заводе. Женщина проработала на предприятии 15 лет. В тот ужасный день до конца ее смены оставалось несколько часов.
- В пресс-службе "Южмаша" рассказали, что 35-летняя женщина отказалась открывать дверь и отдавать ключи "днепровском стрелку". В результате Рябчук застрелил ее.
- Перед убийством он применял к контролерше физическое насилие и угрозы, однако сотрудница военизированной охраны "героически противостояла" и отказывалась выпускать вооруженного мужчину в город.
- Власти Днепра посмертно наградили женщину городским почетным знаком "Защитника Отечества".
- Суд уже избрал для Рябчука меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Сам он признался в содеянном.
О трагедии – нацгвардеец расстрелял людей в Днепре: смотрите видео
Текст публикации Бориса Филатова:
Сегодня администрация Новокодакского района города Днепр в срочном порядке рассмотрела вопрос семьи Лебединец.
Лебединец Кира Кирилловна признана сиротой, и ей установлен опекун – Лебединец Вита Сергеевна, сестра героически погибшей Веры.
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Надеюсь, что мы все будем так же активны в помощи для ребенка, как в праведном гневе в соцсетях.