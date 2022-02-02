Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив у мережі, що 2 лютого адміністрація Новокодацького району міста у терміновому порядку розглянула питання сім'ї Лебединець.

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Дочку Віри Лебединець визнали сиротою

Лебединець Кіра Кирилівна визнана сиротою і їй встановлений опікун – Лебединець Віта Сергіївна, сестра героїчно загиблої Віри,

– зазначив Філатов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Віри Лебединець залишилася 11-річна дочка.

Загибель Лебединець: що відомо

У ніч на 27 січня нацгвардієць Артем Рябчук відкрив вогонь по свої колегах, що несли варту на "Південмаші". Внаслідок стрілянини загинули 5 людей, ще 5 – постраждали.

Однією із жертв трагедії стала Віра Лебединець. Вона була контролеркою воєнізованої охорони на заводі. Жінка пропрацювала на підприємстві 15 років. У той жахливий день до кінця її зміни залишалося кілька годин.

У пресслужбі "Південмашу" розповіли, що 35-річнажінка відмовилася відчиняти двері та віддавати ключі "дніпровському стрілку". У результаті Рябчуку застрелив її.

Перед убивством він застосовував до контролерки фізичне насильство та погрози, проте співробітниця воєнізованої охорони "героїчно протистояла" та відмовлялася випускати озброєного чоловіка в місто.

Доповнюємо новину…

Текст допису Бориса Філатова:

Сьогодні адміністрація Новокодацького району міста Дніпро у терміновому порядку розглянула питання сім'ї Лебединець.

Лебединець Кіра Кирилівна визнана сиротою і їй встановлений опікун – Лебединець Віта Сергіївна, сестра героїчно загиблої Віри.

Карта Віти для пожертвувань – 4731 2196 1343 1257.

Сподіваюся, що ми всі будемо такі ж активні у допомозі для дитини, як у праведному гніві в соцмережах.