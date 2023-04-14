Как замазанные кровью россияне тянут друг друга в бездну

Видео жестокой казни украинского военнослужащего российскими солдатами – это не столько запугивание бойцов ВСУ, сколько информационно-психологическая операция против самих россиян. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Страх – движущая сила в российском обществе

Ненавидеть россиян за военные преступления и жестокость больше нельзя. Не существует следующего уровня, на который можно выйти, посмотрев видео казни, что было обнародовано на днях. Мы давно уже достались к максимальному показателю по этой шкале.

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Я не знаю, можно ли называть тех, кто это сделал животными. Животные не убивают ради развлечения или пропаганды.

Главной метафизической задачей российской пропаганды с самого начала была дегуманизация общества – сначала российского, чтобы оно стало толерантным к убийствам и нарушению законов, а затем – украинцев в глазах россиян, чтобы украинцев можно было убивать без угрызений совести.

Публикуя такие видео, российская пропаганда рассчитывает именно на реакцию цивилизованного мира – осуждение и дальнейшую изоляцию. Это позволит повысить температуру во внутренней аудитории и заставит ее еще больше бояться и объединяться вокруг зла.

В психологических исследованиях российского общества ясно видно, что значительная часть россиян присоединяется к поддержке войны и жестокости, пытаясь таким образом обезопасить себя, присоединиться к тем, кого они считают сильными, чтобы думать, что они также сильны. Но это психологический баг. Потому что на самом деле им страшно – они привыкли опасаться власти.

Россияне тянут друг друга в пропасть садизма

Российский диктатор и его окружение всегда использовали страх как основополагающий элемент построения их общества. Россия как государство является преступной группировкой, построенной на страхе.

Следующим элементом такого управления является вопрос ответственности. Все более или менее образованные россияне понимают, что за преступления против Украины и украинцев придется отвечать. За разрушенные города – финансово, за убитых и изнасилованных, изуродованных и депортированных – тюрьмой и компенсациями.

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Жестокость к украинцам должна сформировать у россиян уверенность, что все они замазаны этой кровью, а значит, у них нет другого выхода, кроме как продолжать войну, молчать и поддерживать режим.

Любой русский солдат осознает, что с ним случится в том случае, если он будет выполнять преступные приказы недостаточно хорошо. Историю о кувалде помнят все.

Любой солдат, отрезавший кому-то голову или пытавший, становится зависим от тех, кто это видел или снял на видео. И после этого возврата уже нет. Единственное, что они могут делать, – убивать и пытать дальше, втягивая в эту воронку еще большее количество людей.

Так никто не будет сдаваться в плен. Никто не даст показаний в суде. Никто не будет иметь шанса на более или менее нормальную жизнь даже в изолированной и осужденной России. А за массовые убийства, как в Буче, будут давать ордена только при условии молчания.

Садизм стал нормой.

Толерантность к садизму становится нормой.

Это и есть Россия.

Как Украина может защититься от дикарей

В Украине все об этом давно знают. Видевшие войну с 2014 года и те, кто узнал о ней 24 февраля 2022-го. Поэтому новые свидетельства не меняют нашего отношения к россиянам. Мы знаем, с кем имеем дело. Никто из боевых офицеров и солдат, с которыми я обсуждал это видео, не был удивлен, увидев его. Никто не удивился, когда увидел поддержку этого ужаса в российском обществе.

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Единственный способ защититься от этого – физический.

Мне все равно, что после войны русские солдаты, которые смогут вернуться домой живыми, будут продолжать отрезать головы и убивать кувалдами своих друзей и соседей, которые сегодня считают их "героями". Для меня главное, чтобы этого не происходило в Украине.

Единственное, что может сделать Украина – победить на поле боя.