Путин захотел сосчитать своих солдатиков

Границы в России закрываются, права ограничиваются. Лишь кровью можно искупить вину перед Россией. Хотя "Россия" для них это только Владимир Путин. Поэтому Кремль просто испытывает терпение русского народа.

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Мобилизация в России продолжается. Россияне напуганы и это вполне логично. Особенно после видео, на котором жестоко убили украинского солдата. Этот случай показал, что кража стиральной машинки – это самое легкое преступление, которое россияне совершают в Украине.

Мы им отомстим, но не будем делать так же, как они. Есть более универсальные методы. Надо сделать уничтожение российских оккупантов в промышленных масштабах, а у нас есть все опции для этого.

Почему Путин решил пересчитать всех своих солдатиков? Да что бы никто не мог бежать из России. Почему они готовятся к новому призыву? Но об этом уже говорят даже по российскому телевизору – из-за больших потерь.

Эти же товарищи, когда размышляют об украинском контрнаступлении, говорят, что это хорошо, потому что во время наступательных действий гибнет больше бойцов, чем во время обороны. То есть они думают, что когда русская армия наступает, ее солдаты не погибают? Сейчас столько видео с телами русских солдат, что можно подытожить только попавшее на видео и станет ясно, что Путину нужно больше солдат.

Важно Угрожает ли что-то украинскому контрнаступлению

Россияне боятся возмездия за свою жестокость

Атмосфера в пропагандистских эфирах уныла. Они прекрасно понимают, что заплатят за то, что их бойцы отрезали голову украинского воина.

Здесь важно снова заметить, что никто не будет поступать так как оккупанты. Россиян нужно брать в плен, а не уничтожать на месте. Ножи у нас есть, но штатное оружие ВСУ – это HIMARS, артиллерия, танки. Это лучшее средство для уменьшения количества российских оккупантов. Нож – это варварство. У нас здесь не запись тиктоков, а освобождение Украины от захватчиков.

Пропагандисты говорят, что их войска ушли из Херсона, чтобы никто не погиб. А из этого следует, что если сейчас они не уйдут, то начнут массово погибать. Все это понимают и потому изменили призывное законодательство.

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Этот закон представлял глава комитета по обороне России Андрей Картопалов. Сначала он говорил, что через "Госуслуги", то есть в цифровом формате, прислать повестку нельзя. Прошло менее месяца и его риторика изменилась – бумажная повестка будет иметь такую же юридическую силу, как и электронная.

Знаете, что самое интересное в том, что сначала они говорят что-то одно, а потом совсем другое? Также они будут говорить о войне. Мол, это все Путин виноват, а они этого не хотели. В России уже начали раздаваться высказывания о том, что Путин заставляет россиян участвовать в преступлениях, то есть в войне против Украины.

Россияне испуганы. С одной стороны они вроде бы все поддерживают, а с другой – сами на войну ехать не хотят. Чтобы ускорить полет мнений в голове россиян ввели эдакий электронный реестр всех военнообязанных с 18 до 60 лет.