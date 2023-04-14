Страх – движущая сила в российском обществе

Ненавидеть россиян за военные преступления и жестокость больше нельзя. Не существует следующего уровня, на который можно выйти, посмотрев видео казни, что было обнародовано на днях. Мы давно уже достались к максимальному показателю по этой шкале.

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Я не знаю, можно ли называть тех, кто это сделал животными. Животные не убивают ради развлечения или пропаганды.

Главной метафизической задачей российской пропаганды с самого начала была дегуманизация общества – сначала российского, чтобы оно стало толерантным к убийствам и нарушению законов, а затем – украинцев в глазах россиян, чтобы украинцев можно было убивать без угрызений совести.

Публикуя такие видео, российская пропаганда рассчитывает именно на реакцию цивилизованного мира – осуждение и дальнейшую изоляцию. Это позволит повысить температуру во внутренней аудитории и заставит ее еще больше бояться и объединяться вокруг зла.

В психологических исследованиях российского общества ясно видно, что значительная часть россиян присоединяется к поддержке войны и жестокости, пытаясь таким образом обезопасить себя, присоединиться к тем, кого они считают сильными, чтобы думать, что они также сильны. Но это психологический баг. Потому что на самом деле им страшно – они привыкли опасаться власти.

Российский диктатор и его окружение всегда использовали страх как основополагающий элемент построения их общества. Россия как государство является преступной группировкой, построенной на страхе.

Россияне тянут друг друга в пропасть садизма

Следующим элементом такого управления является вопрос ответственности. Все более или менее образованные россияне понимают, что за преступления против Украины и украинцев придется отвечать. За разрушенные города – финансово, за убитых и изнасилованных, изуродованных и депортированных – тюрьмой и компенсациями.

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Жестокость к украинцам должна сформировать у россиян уверенность, что все они замазаны этой кровью, а значит, у них нет другого выхода, кроме как продолжать войну, молчать и поддерживать режим.

Любой русский солдат осознает, что с ним случится в том случае, если он будет выполнять преступные приказы недостаточно хорошо. Историю о кувалде помнят все.

Любой солдат, отрезавший кому-то голову или пытавший, становится зависим от тех, кто это видел или снял на видео. И после этого возврата уже нет. Единственное, что они могут делать, – убивать и пытать дальше, втягивая в эту воронку еще большее количество людей.

Так никто не будет сдаваться в плен. Никто не даст показаний в суде. Никто не будет иметь шанса на более или менее нормальную жизнь даже в изолированной и осужденной России. А за массовые убийства, как в Буче, будут давать ордена только при условии молчания.

Садизм стал нормой.

Толерантность к садизму становится нормой.

Это и есть Россия.

Как Украина может защититься от дикарей

В Украине все об этом давно знают. Видевшие войну с 2014 года и те, кто узнал о ней 24 февраля 2022-го. Поэтому новые свидетельства не меняют нашего отношения к россиянам. Мы знаем, с кем имеем дело. Никто из боевых офицеров и солдат, с которыми я обсуждал это видео, не был удивлен, увидев его. Никто не удивился, когда увидел поддержку этого ужаса в российском обществе.

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Единственный способ защититься от этого – физический.

Мне все равно, что после войны русские солдаты, которые смогут вернуться домой живыми, будут продолжать отрезать головы и убивать кувалдами своих друзей и соседей, которые сегодня считают их "героями". Для меня главное, чтобы этого не происходило в Украине.

Единственное, что может сделать Украина – победить на поле боя.