Один человек в России может на что-то повлиять

Это бывший российский силовик Виталий Вотановский из Краснодара. Он на пенсии решил пойти против системы и документировал российские потери.

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За год он сфотографировал более 1600 могил русских военных. Это где-то 8% общеизвестных задокументированных потерь.

Он просто ездил по кладбищам в Краснодарском крае и фоткал свежие могилы военных. Вот так просто.

Именно поэтому в многочисленных исследованиях Краснодарский край считался едва ли не лидером по потерям на войне. На самом деле, это все работа одного единственного Вотановского.

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Если бы в каждом российском районе или регионе был свой "вотановский", то мы бы знали о российских потерях гораздо больше. Достаточно одного "идейного" на район, чтобы потери стали известны. Но на всю Россию буйных мало, поэтому Вотановский год "поработал", а теперь вынужден был бежать из собственной страны.

Вот так. Один на 140 миллионов. Вотановский скрылся. Надеюсь не в Украине. Но это для понимания роли общества (оно у россиян за войну) и роли личности в истории.