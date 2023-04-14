Одна людина у Росії таки може на щось вплинути

Це колишній російський силовик Віталій Вотановський з Краснодару. Він на пенсії вирішив піти проти системи і документував російські втрати.

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За рік він нафотографував понад 1600 могил російських військових. Це десь 8% від загально відомих задокументованих втрат.

Він просто їздив по кладовищах у Краснодарському краї та фоткав свіжі могили військових. Ось так просто.

Саме тому в численних дослідженнях Краснодарський край рахувався ледь не лідером за втратами на війні. Насправді це все робота одного єдиного Вотановського.

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Якби в кожному російському районі чи регіоні був свій "вотановський", то ми б знали про російські втрати набагато більше. Вистачає одного "ідейного" на район, щоб втрати стали відомі. Але на всю Росію буйних мало, тому Вотановський рік "попрацював", а тепер змушений був втекти з власної країни.

Отакої. Один на 140 мільйонів. Вотановський втік. Сподіваюсь не в Україну. Але це для розуміння ролі громадського суспільства (воно в росіян за війну) та ролі особистості в історії.