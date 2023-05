Отдал свою жизнь за нашу свободу: на фронте погиб львовский журналист Виктор Петров

На войне погиб военный 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Виктор Петров. В мирной жизни он был львовским журналистом и активистом.

Виктор Петров был первым редактором "Сыхов Медиа". Он погиб в боях за Украину.

Что известно о погибшем воине

Мужчина учился в лицее "Ориана". Он всегда отзывался, когда его что-то просили, занимался волонтерством и был членом общественных организаций.

С грустью сообщаем, что наш дорогой друг Виктор Петров отдал свою жизнь за нашу свободу. Виктор был членом команды ИОИ, активистом, сознательным гражданином. Основал WHAT IF creative studio и креативную школу What If. Был инициатором многих проектов, чем вносил большой вклад в развитие страны,

– рассказали в общественной организации "Институт Общественных Инициатив".



Виктор Петров был первым редактором "Сыхов Медиа" / фото из соцсетей

