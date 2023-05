Віддав своє життя за нашу свободу: на фронті загинув львівський журналіст Віктор Петров

На війні загинув військовий 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Віктор Петров. У мирному житті він був львівським журналістом та активістом.

Віктор Петров був першим редактором "Сихів Медіа". Він загинув у боях за Україну.

Що відомо про загиблого воїна

Чоловік навчався в ліцеї "Оріяна". Він завжди відгукувався, коли його щось просили, займався волонтерством та був членом громадських організацій.

Зі смутком повідомляємо, що наш дорогий друг, Віктор Петров, віддав своє життя за нашу свободу. Віктор був членом команди ІСІ, активістом, свідомим громадянином. Заснував WHAT IF creative studio та креативну школу What If. Був ініціатором багатьох проєктів, чим робив великий вклад у розвиток країни,

– розповіли у громадській організації "Інститут Суспільних Ініціатив".



Віктор Петров був першим редактором "Сихів Медіа" / фото із соцмереж

Болючі втрати України