Вечером 4 августа под Ровно гражданские заблокировали машину ТЦК с Тернопольщины, внутри которой находился мобилизованный. Оказалось, что "братки" пытались освободить депутата Костопольского горсовета.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LB.ua.

Смотрите также Все служащие ТЦК и СП будут носить бодикамеры во время проверки документов и вручения повесток

Как депутата Москвича отбивали у ТЦК?

Так, во время транспортировки депутата Костопольского городского совета от ВО "Свобода" Виктора Москвича с Кременецкого РТЦК и СП в центр подготовки авто военнослужащих догнала и подрезала машина, в которой была группа мужчин спортивного вида.

"Братки" заблокировали автомобиль ТЦК, после чего началась потасовка. Впоследствии на место прибыла скорая, которую, вероятно, вызвал один из тех, кто блокировал машину военнослужащих.

Как блокировали автомобиль ТЦК / фото LB.ua

Журналисты получили видео, на котором медик требует от военного покинуть салон "скорой" и отказалась предоставить справку, что они госпитализировали мужчину. В конце концов депутата забрали в больницу с диагнозом "инфаркт".

Медик "скорой", которую, вероятно, вызвали "братки": смотрите видео

Отмечается, что во время столкновения рядом находились полицейские, однако они не вмешивались. Уголовное производство по факту препятствования деятельности ТЦК начато не было.

Сам Виктор Москвич комментировать новость отказался, сообщают журналисты.