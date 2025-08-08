Ввечері 4 серпня у Рівному цивільні заблокували автівку ТЦК з Тернопільщини, всередині якої перебував мобілізований. Виявилося, що "братки" намагалися звільнити депутата Костопільської міськради.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LB.ua.

Як депутата Москвича відбивали у ТЦК?

Так, під час транспортування депутата Костопільської міської ради від ВО "Свобода" Віктора Москвича з Кременецького РТЦК та СП до центру підготовки авто військовослужбовців наздогнала та підрізала автівка, в якій була група чоловіків спортивного вигляду.

"Братки" заблокували автомобіль ТЦК, після чого розпочалася сутичка. Згодом на місце прибула швидка, яку, ймовірно, викликав один з тих, хто блокував автівку військовослужбовців.

Як блокували автомобіль ТЦК / фото LB.ua

Журналісти отримали відео, на якому медик вимагає від військового покинути салон "швидкої" і відмовилася надати довідку, що вони госпіталізували чоловіка. Зрештою депутата забрали до лікарні з діагнозом "інфаркт".

Медик "швидкої", яку, ймовірно, викликали "братки": дивіться відео

Зазначається, що під час сутички поряд перебували поліцейські, проте вони не втручалися. Кримінальне провадження за фактом перешкоджання діяльності ТЦК розпочате не було.

Сам Віктор Москвич коментувати новину відмовився, повідомляють журналісти.