Вылетели из окна 6-го этажа: Россия убила женщину и ее двухмесячного сына в Киеве
- В результате удара "Шахеда" в Киеве погибли 32-летняя Виктория Гребенюк и ее двухмесячный сын Роман, их отец получил тяжелые травмы.
- Виктория работала в благотворительной организации "100 процентов жизни. Киевский регион".
- Очевидцы сообщают, что мать с ребенком вылетели из окна шестого этажа во время атаки.
В воскресенье, 7 сентября, во время массированной атаки на Украину сильнейший удар получил Киев. В столице известно о по меньшей мере двух погибших в результате попадания "Шахеда" в многоэтажку.
О жертвах атаки пишет 24 Канал со ссылкой на проект "Их убила Россия".
Что известно о жертвах российской атаки на Киев?
В результате ночного удара России по Киеву 7 сентября погибла 32-летняя Виктория Гребенюк и ее двухмесячный сын Роман. Отец мальчика получил тяжелые травмы и находится в больнице.
По словам соседей, семья только недавно приобрела квартиру в доме, в который попал "Шахед". Виктория работала в благотворительной организации "100 процентов жизни. Киевский регион".
Виктория Гребенюк погибла во время атаки на Киев / Фото из Facebook "Их убила Россия"
Как отмечают очевидцы, мать с ребенком вылетели из окна шестого этажа в результате атаки по жилому дому.
Знакомые погибшей женщины выразили соболезнования родным и близким погибшей. Они вспоминают Викторию как доброго и прекрасного человека.
Трудно подобрать слова, потому что слезы заливают глаза от несправедливости и бессилия. Никогда не забуду ее поддержку, мудрое руководство, шутки и профессионализм. Царство небесное Виктории и ее сыночку Роману,
– написала Юлия Мельник.
Другая подруга погибшей сообщила, что Виктория только получила желанную жизнь, семью, мужа и сына. Однако Россия забрала жизнь женщины и ребенка.
Главное об атаке на Киев: что известно?
В течение ночи в Киеве несколько раз раздавались взрывы. В результате атаки известно о десятках пострадавших.
Среди раненых – 24-летняя беременная, которой экстренно вызвали роды. Она находится в тяжелом состоянии в реанимации, медики борются за жизнь ее новорожденного сына.
Также Россия повредила здание Кабмина. Там занялись крыша и верхние этажи. Премьер-министр Юлия Свириденко обнародовала фото с места удара.
В целом по Украине россияне запустили 823 средства воздушного нападения, что стало новым антирекордом.