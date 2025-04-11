Жила в страхе, – отец избитой до смерти 27-летней Виктории Тоненчук из Черновицкой области

В Черновцах 10 апреля после сильных побоев умерла 27-летняя Виктория Тоненчук. Предполагают, что к этому может быть причастен ее 18-летний парень.

Отец Виктории Петр Тоненчук рассказал поразительные подробности убийства своей единственной дочери. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Черновицкий луч".

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В больницу девушку отвезли родители парня

Девушка 5 дней была в коме. У нее была выбита печень, селезенка, разбитые кости.

Отец считает, что травмы Виктория получила во время последней встречи со своим парнем.

Мужчина рассказал, что общался с ней каждые два часа. Но в тот день "звонил, звонил, звонил", но трубку она так и не взяла.

Девушку обнаружили избитой, а в больницу ее доставили родители 18-летнего парня.

Это село, и если бы сосед не увидел, что там шум, то, наверное, ее бы вывезли куда-то и похоронили - и я бы ее до сих пор не нашел. Тот мужчина сказал: "Я вызываю милицию". А ему ответили: "Нет, не вызывайте полицию. Я на границе", - говорил его папа. Что якобы он на границе и сейчас приедет. Потом они сами приехали, забрали ее в свою машину и привезли без сознания, в коме, уже в нашу больницу – Глыбокской,

– рассказал отец умершей. Мать парня уверяла, что с Викторией все в порядке, но отец, прибыв в больницу, увидел свою дочь в состоянии комы. Сейчас в деле нет подозреваемого, а 18-летний парень проходит как свидетель. "Мы ожидаем заключения судебно-медицинской экспертизы, которая должна сказать, что у человека обнаружены такие телесные повреждения, и они соответствуют обстоятельствам, которые указывают, что наш потенциальный подозреваемый причастен к преступлению, или эти повреждения возникли в результате других действий и так далее", – сказал начальник отдела расследования преступлений против жизни и здоровья человека Сергей Бузумурга. Парень избил девушку в январе, дело закрыли Местные уверяют, что до такого состояния девушку якобы довел именно ее парень. Ведь несколько месяцев назад тот уже бил ее, но дело тогда закрыли по соглашению сторон. Сам Петр Тоненчук жалеет, что в прошлый раз Виктория простила своего обидчика. Все это время девушка жила в страхе, говорит отец.

Первый раз – в январе, на праздники. А это - второй раз, уже смертельно... Она боялась его звонков. Если бы я знал – до этого бы не дошло. Он ей постоянно названивал. Я просто об этом не знал. А теперь, когда посмотрел телефон – вся информация была стерта, потому что он знал код. Это был iPhone 14. Я даже не знал ее пароля. Потом подруги сказали мне код. Я набрал – все стерто. Даже его номер стерт,

– заметил он.

Теперь мужчина вынужден готовиться к похоронам своей дочери и надеется на справедливый суд.