Все, что известно о последствиях избиения, кого подозревают близкие и как идет расследование по этому делу – рассказывает 24 Канал.

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Что известно о смерти девушки

В субботу, 5 апреля, появилась информация о том, что в Глыбоке Черновицкой области парень жестоко избил 27-летнюю Викторию. На следующий день девушка с телесными повреждениями была госпитализирована в больницу. Медики диагностировали у потерпевшей кровоизлияние в мозг, перелом черепа, разрыв селезенки, а также гематомы почки.

Врач отделения анестезиологии Игорь Костив рассказал, что у девушки также были множественные ссадины и ушибы лица, туловища, рук и ног. Девушка была в крайне тяжелом состоянии – в глубокой коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Уже 10 апреля, около 13:00, она умерла в реанимации в результате травм, которые несовместимы с жизнью.

Кого подозревают в избиении

Знакомые девушки пишут, что ее избил собственный парень.

К избиению может быть причастен ее партнер / Скриншоты "Черновицкого луча"

По их словам, он не впервые поднял руку на свою девушку, в январе, как говорят знакомые, был подобный случай.



Виктория после первого избиения / Фото "Черновицкий луч"

Также знакомые Виктории сообщали, что вероятный нападающий мог сбежать за границу, однако правоохранители опровергли эту информацию. Как сообщили в полиции, по данному факту начато уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Что говорят в полиции

В полиции также рассматривают версию, что ее избил 18-летний парень, с которым она была в отношениях. До того, как девушка умерла, дело квалифицировали как умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет заключения.

Впрочем, в связи со смертью Виктории, дело переквалифицируют по статье об "умышленном причинении телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей".

Заместитель начальника следственного управления Сергей Бузумурга рассказал, что это преступление относится к особо тяжким, и предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

На сегодня у следствия это основная версия, что мы рассматриваем версию причинения этим парнем телесных повреждений. Подозреваемый – 18-летний, сейчас будет 19 лет, парень. Студент первого курса учебного заведения нашего нашего нашего города,

– заявил заместитель.

В сети показали фото вероятного убийцы 27-летней девушки / Фото "Черновицкий луч"

С 18-летним парнем проводили следственные действия, но подозрение пока не сообщали. Ожидают заключение судмедэкспертизы, в которой должны определять количество телесных повреждений и в результате чего они возникли. Свидетелей, как отмечается, уже опросили.