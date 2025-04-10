Усе, що відомо про наслідки побиття, кого підозрюють близькі та як триває розслідування стосовно цієї справи – розповідає 24 Канал.

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Що відомо про смерть дівчини

У суботу, 5 квітня, з'явилася інформація про те, що у Глибоці Чернівецької області хлопець жорстоко побив 27-річну Вікторію. Наступного дня дівчину із тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні. Медики діагностували у потерпілої крововилив у мозок, перелом черепа, розрив селезінки, а також гематоми нирки.

Лікар відділення анестезіології Ігор Костів розповів, що у дівчини також були множинні садна та забої обличчя, тулуба, рук та ніг. Дівчина була у вкрай тяжкому стані – у глибокій комі, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Вже 10 квітня, близько 13:00, вона померла у реанімації внаслідок травм, які несумісні з життям.

Кого підозрюють у побитті

Знайомі дівчини пишуть, що її побив власний хлопець.

До побиття може бути причетний її партнер / Скриншоти "Чернівецького променя"

За їхніми словами, він не вперше підняв руку на свою дівчину, у січні, як кажуть знайомі, був подібний випадок.



Вікторія після першого побиття / Фото "Чернівецький промінь"

Також знайомі Вікторії повідомляли, що ймовірний нападник міг втекти за кордон, проте правоохоронці спростували цю інформацію. Як повідомили у поліції, за цим фактом розпочато кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Що кажуть у поліції

У поліції також розглядають версію, що її побив 18-річний хлопець, з яким вона була у стосунках. До того, як дівчина померла, справу кваліфікували як умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від пʼяти до восьми років увʼязнення.

Втім, у зв'язку зі смертю Вікторії, справу перекваліфікують за статтею про "умисне спричинення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої".

Заступник начальника слідчого управління Сергій Бузумурга розповів, що цей злочин відноситься до особливо тяжких, і передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

На сьогодні у слідства це основна версія, що ми розглядаємо версію спричинення цим хлопцем тілесних ушкоджень. Підозрюваний – 18-річний, зараз буде 19 років, хлопчина. Студент першого курсу навчального закладу нашої нашого міста,

– заявив заступник.

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З 18-річним хлопцем проводили слідчі дії, але підозру наразі не повідомляли. Очікують на висновок судмедекспертизи, у якій мають визначати кількість тілесних ушкоджень і внаслідок чого вони виникли. Свідків, як зазначається, вже опитали.