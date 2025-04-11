Жила у страху, – батько побитої до смерті 27-річної Вікторії Тоненчук із Буковини

У Чернівцях 10 квітня після сильних побоїв померла 27-річна Вікторія Тоненчук. Припускають, що до цього може бути причетним її 18-річний хлопець.

Батько Вікторії Петро Тоненчук розповів разючі подробиці вбивства своєї єдиної доньки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Чернівецький промінь".

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До лікарні дівчину відвезли батьки хлопця

Дівчина 5 днів була у комі. У неї була вибита печінка, селезінка, розтрощені кістки.

Батько вважає, що травми Вікторія отримала під час останньої зустрічі зі своїм хлопцем.

Чоловік розповів, що спілкувався із нею що дві години. Але того дня "дзвонив, дзвонив, дзвонив", але слухавки вона так і не взяла.

Дівчину виявили побитою, а до лікарні її доставили батьки 18-річного хлопця.

Це село, і якби сусід не побачив, що там шум, то, напевно, її б вивезли кудись і поховали — і я б її до сьогодні не знайшов. Той чоловік сказав: "Я викликаю міліцію". А йому відповіли: "Ні, не викликайте поліцію. Я на кордоні", — казав його тато. Що нібито він на кордоні й зараз приїде. Потім вони самі приїхали, забрали її у свою машину і привезли без свідомості, у комі, вже до нашої лікарні – Глибоцької,

– розповів батько померлої. Мати хлопця запевняла, що із Вікторією все гаразд, але батько, прибувши до лікарні, побачив свою доньку у стані коми. Наразі у справі немає підозрюваного, а 18-річний хлопець проходить як свідок. "Ми очікуємо висновку судово-медичної експертизи, яка повинна сказати, що в людини виявлені такі тілесні ушкодження, і вони відповідають обставинам, які вказують, що наш потенційний підозрюваний причетний до злочину, чи ці ушкодження виникли внаслідок інших дій і так далі", – сказав начальник відділу розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи Сергій Бузумурга. Хлопець побив дівчину у січні, справу закрили Місцеві запевняють, що до такого стану дівчину нібито довів саме її хлопець. Адже кілька місяців тому той уже бив її, але справу тоді закрили за згодою сторін. Сам Петро Тоненчук шкодує, що минулого разу Вікторія пробачила своєму кривднику. Увесь цей час дівчина жила у страху, каже батько.

Перший раз – у січні, на свята. А це — другий раз, уже смертельно… Вона боялася його дзвінків. Якби я знав – до цього б не дійшло. Він їй постійно надзвонював. Я просто про це не знав. А тепер, коли подивився телефон – вся інформація була стерта, бо він знав код. Це був iPhone 14. Я навіть не знав її пароля. Потім подруги сказали мені код. Я набрав – усе стерто. Навіть його номер стертий,

– зауважив він.

Тепер чоловік змушений готуватися до похорону своєї доньки та сподівається на справедливий суд.