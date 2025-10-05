Утром 5 октября в Виннице на главной водопроводной станции произошла аварийная ситуация, связанная с электропитанием. В большей части города уже стабилизировали давление.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Винницаоблводоканал.

Что известно об аварии на водопроводной станции?

Около 05:00 в воскресенье, 5 октября, на главной водопроводной станции города произошла аварийная ситуация, связанная с электропитанием. Привлекли резервное.

В большей части Винницы уже стабилизировали давление,

– сообщили вскоре специалисты.

В то же время на Старом городе все еще наполняют резервуары чистой воды на станции, потому что во время аварийной ситуации потеряли там всю воду.

Специалисты облводоканала продолжают ремонтировать основную линию электропитания на главной водопроводной станции.

