Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Винницаоблводоканал.
Что известно об аварии на водопроводной станции?
Около 05:00 в воскресенье, 5 октября, на главной водопроводной станции города произошла аварийная ситуация, связанная с электропитанием. Привлекли резервное.
В большей части Винницы уже стабилизировали давление,
– сообщили вскоре специалисты.
В то же время на Старом городе все еще наполняют резервуары чистой воды на станции, потому что во время аварийной ситуации потеряли там всю воду.
Специалисты облводоканала продолжают ремонтировать основную линию электропитания на главной водопроводной станции.
Российские атаки на энергетику Украины: что известно?
Напомним, что в ночь на 5 октября россияне осуществили комбинированный обстрел Украины.
Ракетных и беспилотных ударов оккупанты нанесли по Одессе, Харьковской области, Сумам, Сумской области, Чернигову, Житомиру, Коломые, Стрыю, Дрогобычу и Львову. По Запорожью нанесли комбинированный удар беспилотниками и авиабомбами.
Российские атаки повредили оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", вызвав обесточивание в Запорожском районе.
Также сообщают о сложной ситуации в Сумской и Черниговской областях. Последняя снова находилась под вражеской атакой. Там продолжают действовать графики почасового отключения света из-за предыдущих повреждений.