Що відомо про аварію на водопровідній станції?

Близько 05:00 у неділю, 5 жовтня, на головній водопровідній станції міста сталася аварійна ситуація, повʼязана з електроживленням. Залучили резервне.

У більшій частині Вінниці вже стабілізували тиск,

– повідомили невдовзі фахівці.

Водночас на Старому місті все ще наповнюють резервуари чистої води на станції, бо під час аварійної ситуації втратили там всю воду.

Фахівці облводоканалу продовжують ремонтувати основну лінію електроживлення на головній водопровідній станції.

