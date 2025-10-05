Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Вінницяоблводоканал.
Дивіться також Росія змінює тактику: авіаексперти спрогнозували, коли чекати нову масовану атаку
Що відомо про аварію на водопровідній станції?
Близько 05:00 у неділю, 5 жовтня, на головній водопровідній станції міста сталася аварійна ситуація, повʼязана з електроживленням. Залучили резервне.
У більшій частині Вінниці вже стабілізували тиск,
– повідомили невдовзі фахівці.
Водночас на Старому місті все ще наповнюють резервуари чистої води на станції, бо під час аварійної ситуації втратили там всю воду.
Фахівці облводоканалу продовжують ремонтувати основну лінію електроживлення на головній водопровідній станції.
Російські атаки на енергетику України: що відомо?
Нагадаємо, що в ніч проти 5 жовтня росіяни здійснили комбінований обстріл України.
Ракетних та безпілотних ударів окупанти завдали по Одесі, Харківській області, Сумам, Сумській області, Чернігову, Житомиру, Коломиї, Стрию, Дрогобичу та Львову. По Запоріжжю завдали комбінованого удару безпілотниками та авіабомбами.
Російські атаки пошкодили обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", спричинивши знеструмлення в Запорізькому районі.
Також повідомляють про складну ситуацію у Сумській та Чернігівській областях. Остання знову перебувала під ворожою атакою. Там продовжують діяти графіки погодинного відключення світла через попередні пошкодження.