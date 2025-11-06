Ницца, Монако, Майорка: как семья российского оружейника ездит по Европе и живет в лакшери отелях
- Руководитель предприятия "НПК "Пуск" Виталий Аксенов-Шабловский свободно путешествует по Европе и живет в роскошных отелях.
- Его поддержание получает крупные государственные заказы, направлены на военные нужды.
Россиянин Виталий Аксенов-Шабловский занимает одну из руководящих должностей предприятия "НПК "Пуск", которое оснащает военные корабли страны-агрессора. В то же время это не мешает ему путешествовать по Европе и ни в чем себе не отказывать.
Богачи, которые наживаются на войне и зарабатывают миллионы на усилении флота оккупантов спокойно развлекаются в Европе. Детали роскошной жизни российского оружейника читайте в эксклюзивном материале 24 Канала.
Как Аксенов-Шабловский беспроблемно путешествует по Европе?
В 2025-м неподсанкционные российские чиновники и оружейники гуляют по казино Ниццы и Монако, летают частными джетами на Майорку и живут на миллионы. Говорится в частности о Виталии Аксенове.
Несмотря на свою работу на военно-промышленный комплекс России, Шабловский не перестает путешествовать прямым рейсом на любимые курорты Европы, куда он тянет жену и целую тусовку друзей.
Так, на протяжении последних двух лет Виталий вместе со своей пассией Кристиной Кокшаровой засветились в топовых отелях Миконоса, Монако, Дубая, Мадрида и Ибицы. Обычно компанию им составляли друзья самого Виталия и его жены.
После февраля 2022-го их график отпусков остается чрезвычайно насыщенным. Российские паспорта и должность в компании, производящей критически важное военное оборудование флота Кремля, им нисколько не мешают.
Так, миллионер Виталий Аксенов-Шабловский вместе с друзьями совершенно спокойно развлекается в странах НАТО и ЕС против которых Кремль ведет гибридную войну. Вместе с тем российскому оружейнику без проблем удается пользоваться банковскими карточками, отдыхать в самых дорогих отелях и посещать элитные вечеринки.
Чем занимается НПК "Пуск"?
- С начала полномасштабной войны Россия влила миллиарды в свой ВПК. Большую роль в расширении возможностей вражеского флота играет частная компания "Пуск".
- Это ключевой поставщик визиров для всех боевых кораблей России. Такие оптические прицелы помогают экипажам точно стрелять из артиллерии и выживать под атаками морских дронов.
- Официальным владельцем компании считается 75-летний львовянин Владимир Аксенов. Компания полностью семейная, в частности доли есть у жены Татьяны, сына Виталия и дочери Людмилы.
- Заказчики "Пуска" – верфи ВМФ страны-агрессора и пограничники ФСБ, патрулирующие Черное и Азовское моря. Семьи Аксеновых ежегодно получают от России миллионы долларов за эти "глаза" флота.