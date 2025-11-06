Богачи, которые наживаются на войне и зарабатывают миллионы на усилении флота оккупантов спокойно развлекаются в Европе. Детали роскошной жизни российского оружейника читайте в эксклюзивном материале 24 Канала.

Чартеры, эскорт и казино: как производитель российского оружия тратит миллионы на развлечения в Европе (18+)

Как Аксенов-Шабловский беспроблемно путешествует по Европе?

В 2025-м неподсанкционные российские чиновники и оружейники гуляют по казино Ниццы и Монако, летают частными джетами на Майорку и живут на миллионы. Говорится в частности о Виталии Аксенове.

Несмотря на свою работу на военно-промышленный комплекс России, Шабловский не перестает путешествовать прямым рейсом на любимые курорты Европы, куда он тянет жену и целую тусовку друзей.

Так, на протяжении последних двух лет Виталий вместе со своей пассией Кристиной Кокшаровой засветились в топовых отелях Миконоса, Монако, Дубая, Мадрида и Ибицы. Обычно компанию им составляли друзья самого Виталия и его жены.

Смотрите фото из путешествий российского оружейника:

После февраля 2022-го их график отпусков остается чрезвычайно насыщенным. Российские паспорта и должность в компании, производящей критически важное военное оборудование флота Кремля, им нисколько не мешают.

Так, миллионер Виталий Аксенов-Шабловский вместе с друзьями совершенно спокойно развлекается в странах НАТО и ЕС против которых Кремль ведет гибридную войну. Вместе с тем российскому оружейнику без проблем удается пользоваться банковскими карточками, отдыхать в самых дорогих отелях и посещать элитные вечеринки.

Чем занимается НПК "Пуск"?