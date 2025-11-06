Багатії, які наживаються на війні та заробляють мільйони на посиленні флоту окупантів спокійно розважаються в Європі. Деталі розкішного життя російського зброяра читайте в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу.

Актуально Чартери, ескорт і казино: як виробник російської зброї витрачає мільйони на розваги в Європі (18+)

Як Аксьонов-Шабловський безпроблемно подорожує Європою?

У 2025-му непідсанкційні російські чиновники та зброярі гуляють по казино Ніцци й Монако, літають приватними джетами на Майорку та живуть на мільйони. Мовиться зокрема про Віталія Аксьонова.

Попри свою роботу на військово-промисловий комплекс Росії, Шабловський не перестає мандрувати прямим рейсом на улюблені курорти Європи, куди він тягне дружину й цілу тусовку друзів.

Так, упродовж останніх двох років Віталій разом зі своєю пасією Крістіною Кокшаровою засвітилися в топових готелях Миконоса, Монако, Дубая, Мадрида й Ібіци. Зазвичай компанію їм складали друзі самого Віталія та його дружини.

Дивіться фото з мандрівок російського зброяра:

Після лютого 2022-го їхній графік відпусток залишається надзвичайно насиченим. Російські паспорти й посада в компанії, що виробляє критично важливе військове обладнання флоту Кремля, їм анітрохи не заважають.

Так, мільйонер Віталій Аксьонов-Шабловський разом з друзями абсолютно спокійно розважається в країнах НАТО та ЄС проти яких Кремль веде гібридну війну. Разом з тим російському зброяру без проблем вдається користуватися банківськими картками, відпочивати в найдорожчих готелях та відвідувати елітні вечірки.

Чим займається НПК "Пуск"?