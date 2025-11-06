Багатії, які наживаються на війні та заробляють мільйони на посиленні флоту окупантів спокійно розважаються в Європі. Деталі розкішного життя російського зброяра читайте в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу.
Актуально Чартери, ескорт і казино: як виробник російської зброї витрачає мільйони на розваги в Європі (18+)
Як Аксьонов-Шабловський безпроблемно подорожує Європою?
У 2025-му непідсанкційні російські чиновники та зброярі гуляють по казино Ніцци й Монако, літають приватними джетами на Майорку та живуть на мільйони. Мовиться зокрема про Віталія Аксьонова.
Попри свою роботу на військово-промисловий комплекс Росії, Шабловський не перестає мандрувати прямим рейсом на улюблені курорти Європи, куди він тягне дружину й цілу тусовку друзів.
Так, упродовж останніх двох років Віталій разом зі своєю пасією Крістіною Кокшаровою засвітилися в топових готелях Миконоса, Монако, Дубая, Мадрида й Ібіци. Зазвичай компанію їм складали друзі самого Віталія та його дружини.
Дивіться фото з мандрівок російського зброяра:
Після лютого 2022-го їхній графік відпусток залишається надзвичайно насиченим. Російські паспорти й посада в компанії, що виробляє критично важливе військове обладнання флоту Кремля, їм анітрохи не заважають.
Так, мільйонер Віталій Аксьонов-Шабловський разом з друзями абсолютно спокійно розважається в країнах НАТО та ЄС проти яких Кремль веде гібридну війну. Разом з тим російському зброяру без проблем вдається користуватися банківськими картками, відпочивати в найдорожчих готелях та відвідувати елітні вечірки.
Чим займається НПК "Пуск"?
- З початку повномасштабної війни Росія влила мільярди у свій ВПК. Велику роль у розширенні можливостей ворожого флоту відіграє приватна компанія "Пуск".
- Це ключовий постачальник візирів для всіх бойових кораблів Росії. Такі оптичні приціли допомагають екіпажам точно стріляти з артилерії та виживати під атаками морських дронів.
- Офіційним власником компанії вважається 75-річний львів'янин Володимир Аксьонов. Компанія повністю сімейна, зокрема частки є в дружини Тетяни, сина Віталія та доньки Людмили.
- Замовники "Пуску" – верфі ВМФ країни-агресорки та прикордонники ФСБ, що патрулюють Чорне й Азовське моря. Родини Аксьонових щороку отримують від Росії мільйони доларів за ці "очі" флоту.