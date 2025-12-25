Виталий Ким передал сертификаты на жилье 25 семьям защитников и защитниц

Виталий Ким – председатель Николаевской ОГА – передал 25 семьям военных сертификаты на покупку жилья. Общая сумма составляет более 60 миллионов гривен.

Детали начальник Николаевской сообщил на своей странице в фейсбуке, информирует 24 Канал.

Заметьте В Украине необходимо ликвидировать "программную" коррупцию на самом высоком уровне, – Виталий Ким

Эти сертификаты дают возможность самостоятельно выбрать помещение – как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости. Я понимаю, что потребность в жилье остается большой, поэтому будем и дальше работать над расширением этой программы,

– подчеркнул Ким.

Виталий Ким вручил сертификаты героям / Фото, предоставленное 24 Каналу

Детали от Виталия Кима

Он также сообщил, что в течение 2025 года Николаевская область получила 169,2 миллиона гривен государственной субвенции. В целом это позволит обеспечить жильем почти 70 ветеранских семей.

Ким отметил, что государство должно достойно отблагодарить ветеранов за службу / Фото, предоставленное 24 Каналу

Также глава Николаевской ОВА обратился к ветеранам, а также их родным.

"Вы являетесь примером для всех, и государство должно достойно отблагодарить за вашу службу. Мы понимаем, что потребность в жилье остается большой, поэтому будем и дальше работать над расширением этой программы. При поддержке наших партнеров сделаем все возможное, чтобы каждый ветеран и каждая семья Героев имели собственный дом", – сказал Виталий Ким.