Віталій Кім передав сертифікати на житло 25 родинам захисників і захисниць

Віталій Кім – голова Миколаївської ОВА – передав 25 родинам військових сертифікати на купівлю житла. Загальна сума становить понад 60 мільйонів гривень.

Деталі начальник Миколаївської повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує 24 Канал.

Ці сертифікати дають можливість самостійно обрати помешкання – як на первинному, так і на вторинному ринку нерухомості. Я розумію, що потреба в житлі залишається великою, тому будемо й надалі працювати над розширенням цієї програми,

– наголосив Кім.

Віталій Кім вручив сертифікати героям / Фото, надане 24 Каналу

Деталі від Віталія Кіма

Він також повідомив, що упродовж 2025 року Миколаївська область отримала 169,2 мільйона гривень державної субвенції. Загалом це дозволить забезпечити помешканням майже 70 ветеранських родин.

Кім наголосив, що держава має гідно віддячити ветеранам за службу / Фото, надане 24 Каналу

Також очільник Миколаївської ОВА звернувся до ветеранів, а також їхніх рідних.

"Ви є прикладом для всіх, і держава має гідно віддячити за вашу службу. Ми розуміємо, що потреба в житлі залишається великою, тому будемо й надалі працювати над розширенням цієї програми. За підтримки наших партнерів зробимо все можливе, щоб кожен ветеран і кожна родина Героїв мали власний дім", – сказав Віталій Кім.