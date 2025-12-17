Про це він сказав в інтервʼю "Радіо NV", інформує 24 Канал. Відповідаючи на запитання журналіста щодо можливості повного виключення корупційної складової з державних видатків, очільник ОВА зазначив, що це реально в межах окремих програм.

"Ви знаєте, це можливо в конкретній програмі. Корупція є скрізь, з нею треба боротися. Але, знаєте, є корупція такого рівня, яку звичайні люди не бачать. Коли, скажімо, вписали в закон якусь правку чи виписали ліцензійні умови, чи щось, що дає преференції великому бізнесу і вони отримують надприбутки, так. Це одна справа. А інша корупція – це коли умовно 100 доларів бабця якась отримала за допомогу з якимись папірцями", – сказав Кім.

За його словами, саме корупція першого типу завдає державі значно більшої шкоди.

Хочеться викреслити програмну корупцію, яка йде на найвищому рівні. На регіональному ми тут з цим жорстко боремося. Ще перед початком великих проєктів ми ставимо всі процеси на контроль, і відразу за цим запускаємо аудит чи перевірку рахункової палати. Я про це попереджаю всіх чиновників і підрядників, що відразу після закінчення робіт по великих проєктах в нас буде перевірка. Не моя, а державна, і по повній програмі,

– розповів очільник ОВА.

Віталій Кім додав, що такий підхід дозволяє ефективно протидіяти корупційним проявам за умови наявності бажання.

"Але я переконаний, що бити по корупції треба не гучними гаслами, а системною роботою. Брати якийсь напрямок, певний проєкт і викреслювати, випалювати звідти корупцію повністю. Це цілком можливо. А потім це буде прикладом до наступної галузі", – резюмував він.