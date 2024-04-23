Стратегически важный визит: с чем в Китай едет Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай в течение 24-26 апреля. Это – важный визит, за которым Украине также нужно внимательно следить.

Об этом 24 Каналу рассказал президент ОО Либерально-демократическая лига Украины Артур Харитонов, отметив, что визит Блинкена в Китай находится в рамках масштабного переговорного процесса между Вашингтоном и Пекином.

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Этот процесс продолжается уже с мая 2023 года. И визит Блинкена сейчас является стратегически важным. Возможно, стоит ожидать принятия определенных договоренностей. Но конкретных деталей, конечно, пока нет.

В начале апреле был разговор между Байденом и Си, где Китай фактически согласился идти на уступки Америке. Также после этого был визит министра финансов США Джанет Йеллен, где звучали достаточно жёсткие заявления. В том числе и о возможной поддержке России от Китая.

Финальным визитом в этом цикле должна быть командировка Блинкена. Это – стратегически важный визит. Рассматриваю его как практически проставление подписей под определенными договоренностями. Но это не договоренности равных сторон. А следствие очень активного и широкого сдерживания США. И экономического, включающего санкции и экспортный контроль. И меры по выводу капиталов из Китая и военного сдерживания Китая,

– сказал Харитонов.

Сейчас активно разворачивается новая оборонная система США в Индо-Тихоокеанском регионе, что не нравится Китаю. Штаты же публично призывают, чтобы Китай не помогал в России. Уже были заявления, согласно которым в 2023 году около 90% микроэлектроники для российских ракет передал Китай. Также они предоставили около 70% станков. Это в дополнение к 240 миллиардам официального товарооборота. А существует еще и черный товарооборот и скрытая передача технологий.

В общем США будет заставлять Китай способствовать тому, чтобы остановить российскую войну в Украине. Это – основное требование США и вообще демократических государств.

Чего ожидать дальше

Как отметил Харитонов, неизвестно, будет ли по результатам визита подписано какое-то соглашение. Об этом никто не говорит. И будет ли Китай придерживаться условных соглашений – тоже вопрос.

Если будет определенное согласие, то это будет видно на дальнейших встречах. Впереди последует крайне серьезный цикл переговоров, который стартует в начале июня на 50-м юбилейном саммите G7. После этого состоится инициированный Украиной Глобальный саммит мира, где, вероятнее всего, Китай таки будет.

Вряд ли его посетит Си Цзиньпин. Туда могут отправить главу МИД Ван И, что тоже будет хорошим результатом. А дальше состоится саммит на 75 годовщину создания НАТО в Вашингтоне.

Этот промежуток времени я вижу как определенную точку отсчета, когда будет определенное согласие относительно нашего общего будущего. Не хочется давать лишних прогнозов. Очень важно наблюдать, как начнется саммит G7 и на дальнейшие шаги,

– сказал Харитонов.

Отношения Китая и России: кратко