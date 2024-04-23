Стратегічно важливий візит: із чим до Китаю їде Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Китай упродовж 24-26 квітня. Це – важливий візит, за яким Україні також потрібно уважно стежити.

Про це 24 Каналу розповів президент ГО Ліберально-демократична ліга України Артур Харитонов, зауваживши, що візит Блінкена до Китаю перебуває в межах масштабного переговорного процесу між Вашингтоном та Пекіном.

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Цей процес триває вже з травня 2023 року. І візит Блінкена зараз є стратегічно важливим. Можливо, варто очікувати ухвалення певних домовленостей. Але конкретних деталей, звісно, наразі немає.

На початку квітні була розмова між Байденом та Сі, де Китай фактично зголосився йти на поступки Америці. Також після цього був візит міністерки фінансів США Джанет Єллен, де лунали досить жорсткі заяви. Зокрема і щодо можливої підтримки Росії від Китаю.

Фінальним візитом в цьому циклі має бути відрядження Блінкена. Це – стратегічно важливий візит. Розглядаю його як практично проставляння підписів під певними домовленостями. Але це не домовленості рівних сторін. А наслідок дуже активного та широкого стримування США. І економічного, що включає санкції та експортний контроль. І заходи щодо виведення капіталів з Китаю та військового стримування Китаю,

– сказав Харитонов.

Зараз активно розгортається нова оборонна система США в Індо-Тихоокеанському регіоні, що не подобається Китаю. Штати ж публічно закликають, аби Китай не допомагав в Росії. Вже були заяви, згідно з якими у 2023 році близько 90% мікроелектроніки для російських ракет передав Китай. Також вони надали близько 70% верстатів. Це на додачу до 240 мільярдів офіційного товарообігу. А існує ще й чорний товарообіг та прихована передача технологій.

Загалом США буде змушувати Китай сприяти тому, аби зупинити російську війну в Україні. Це – основна вимога США та загалом демократичних держав.

Чого очікувати далі

Як наголосив Харитонов, невідомо, чи за результатами візиту буде підписана якась угода. Про це ніхто не розголошує. І, умовно, чи буде Китай дотримуватися умовної угоди – теж питання.

Якщо буде певна згода, то це буде видно на подальших зустрічах. Попереду піде вкрай серйозний цикл переговорів, який стартує на початку червня на 50-му ювілейному саміті G7. Після цього відбудеться ініційований Україною Глобальний саміт миру, де, найімовірніше, Китай таки буде.

Навряд чи завітає Сі Цзіньпін. Туди можуть відправити главу МЗС Ван Ї, що теж буде хорошим результатом. А далі відбудеться саміт на 75 річницю створення НАТО у Вашингтоні.

Оцей проміжок часу я бачу як певну точку відліку, коли буде певна згода щодо нашого спільного майбутнього. Не хочеться давати зайвих прогнозів. Дуже важливо спостерігати, як почнеться саміт G7 і на подальші кроки,

– сказав Харитонов.

Відносини Китаю та Росії: коротко