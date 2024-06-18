Опасный визит: для чего Путин поехал в КНДР

Владимир Путин будет находиться с визитом в КНДР 18 – 19 июня. В Пхеньяне подготовились к визиту российского диктатора и развесили повсюду его портреты.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок заявил 24 Каналу, что такие визиты недооценивать не стоит. Они опасны. К слову, накануне поездки в КНДР Путин обнародовал свою статью.

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Что означает визит Путина в КНДР

"Это демонстрация его "международной активности". Северная Корея сейчас является очень серьезным вызовом для стабильности во всем мире. Она очень много помогает России вести войну против Украины", – отметил Клочок.

Так эта страна поставляет россиянам миллионы снарядов. Страна-агрессор не справилась бы сама с изготовлением такого количества боеприпасов.

То, что Путин едет туда, мне лично свидетельствует о попытке российского диктатора выстроить такую антидемократическую коалицию – Пекин – Северная Корея – Ирак. Не исключаю, что он сейчас будет пытаться поехать в Ирак,

– предположил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Также диктатор едет во Вьетнам. Это свидетельствует о том, что глава Кремля будет пытаться расширить географию своего влияния на Евразийском континенте. Он много говорит о его безопасности.

Так, например, когда Владимир Путин заявлял о новом ультиматуме Украине, он говорил, что одним из пунктов должно быть проведение большого собрания, где будут говорить о безопасности на Евразийском континенте. Поэтому, считает Клочок, так сейчас вырисовывается неформальный союз, к которому активно приобщают и страны Глобального Юга.

Возможно ли обострение в Азии

Тем временем идеологическая борьба и противостояние между Северной и Южной Кореями серьезно обострились. Премьер Японии во время Глобального Саммита мира заявил, что ситуация очень нестабильна, поэтому обострения ожидают именно в Восточной Азии. Основной источник опасности – КНДР.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" предполагает, что возможна дестабилизация путем обстрела территории Южной Кореи, провокации ближе к Японии и очередные испытания оружия – возможно, даже ядерного.

Для Путина очень важно сейчас действительно изменить ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, который находится под "бдительным глазом" США. Этот визит крайне опасен для стабильности всего мира,

– считает Валерий Клочок.

К слову, в КНДР заявили, что отправили в страну-агрессора тысячи контейнеров и миллионы снарядов. Их российская армия может использовать на войне против Украины. На это отреагировали в Североатлантическом альянсе. Члены НАТО обеспокоены углублением сотрудничества Северной Кореи и России.