Небезпечний візит: для чого Путін поїхав до КНДР

Владімір Путін перебуватиме з візитом у КНДР 18 – 19 червня. У Пхеньяні підготувалися до візиту російського диктатора та розвісили всюди його портрети.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок заявив 24 Каналу, що такі візити недооцінювати не варто. Вони небезпечні. До слова, напередодні поїздки в КНДР Путін оприлюднив свою статтю.

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Що означає візит Путіна до КНДР

"Це є демонстрація його "міжнародної активності". Північна Корея нині є дуже серйозним викликом для стабільності в усьому світі. Вона дуже багато допомагає Росії вести війну проти України", – наголосив Клочок.

Так ця країна постачає росіянам мільйони снарядів. Країна-агресорка не впоралася б сама з виготовленням такої кількості боєприпасів.

Те, що Путін їде туди, мені особисто засвідчує намагання російського диктатора вибудувати таку антидемократичну коаліцію – Пекін, Північна Корея, Ірак. Не виключаю, що він зараз буде намагатися поїхати до Іраку,

– припустив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Також диктатор їде до В'єтнаму. Це свідчить про те, що очільник Кремля намагатиметься розширити географію свого впливу на Євразійському континенті. Він багато говорить про його безпеку.

Так, наприклад, коли Владімір Путін заявляв про новий ультиматум Україні, він говорив, що одним із пунктів має бути проведення великого зібрання, де говоритимуть про безпеку на Євразійському континенті. Тому, вважає Клочок, так нині вимальовується неформальний союз, до якого активно долучають і країни Глобального Півдня.

Чи можливе загострення в Азії

Тим часом ідеологічна боротьба та протистояння між Північною та Південною Кореями серйозно загострилися. Прем'єр Японії під час Глобального Саміту миру заявив, що ситуація дуже нестабільна, тож на загострення очікують саме у Східній Азії. Основне джерело небезпеки – КНДР.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" припускає, що можлива дестабілізація шляхом обстрілу території Південної Кореї, провокації ближче до Японії та чергові випробування зброї – можливо, навіть ядерної.

Для Путіна дуже важливо нині дійсно змінити ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні, який перебуває під "пильним оком" США. Цей візит вкрай небезпечний для стабільності усього світу,

– вважає Валерій Клочок.

До слова, у КНДР заявили, що відправили до країни-агресорки тисячі контейнерів та мільйони снарядів. Їх російська армія може використати на війні проти України. На це відреагували у Північноатлантичному альянсі. Члени НАТО стурбовані поглибленням співпраці Північної Кореї та Росії.