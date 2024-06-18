Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зауваживши, що Путін приїде до КНДР вперше майже за чверть століття. Востаннє він приїжджав туди аж у 2000 році.
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Чому Путін їде до КНДР
Як наголосив Желіховський, Росія посилила партнерство з КНДР з початку повномасштабного вторгнення. Відомо, що Кім відправляє диктатору зброю та боєприпаси, які окупанти використовують у війні проти України.
Фактично ми можемо говорити, що співпраця між ними укріплюється. Можемо нагадати, що в першій половині вересня корейський диктатор відвідав Росію. Тоді Путін та Кім зустрілися на космодромі. Там також говорили про посилення співпраці між країнами. Зокрема і в космічній галузі,
– сказав Желіховський.
КНДР зацікавлена в таких технологіях, аби ще більше дошкуляти і Японії, і Південній Кореї тощо. Очевидно, що диктатори також розмовлятимуть про нове постачання озброєння. Путіну потрібна різна зброя та боєприпаси проти України.
Путін та КНДР: коротко
- Напередодні візиту до КНДР Путін опублікував статтю в північнокорейській газеті. Він почав нахвалювати Північну Корею і дякувати за "тверду підтримку" у війні проти України. Також там цинічно зазначено, що Путін готовий до тісної взаємодії з КНДР, щоб "зробити міжнародні відносини більш демократичними і стабільними".
- Відомо, що візит диктатора до КНДР відбудеться 18 – 19 червня. В Пхеньяні вже розвісили російські прапори та портрети Путіна.
- Раніше стало відомо, що КНДР могла відправити до Росії щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів. Там може бути близько 4,8 мільйона артилерійських снарядів.