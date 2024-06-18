Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что Путин приедет в КНДР впервые почти за четверть века. Последний раз он приезжал туда аж в 2000 году.

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Почему Путин едет в КНДР

Как отметил Желиховский, Россия усилила партнерство с КНДР с начала полномасштабного вторжения. Известно, что Ким отправляет диктатору оружие и боеприпасы, которые оккупанты используют в войне против Украины.

Фактически мы можем говорить, что сотрудничество между ними укрепляется. Можем напомнить, что в первой половине сентября корейский диктатор посетил Россию. Тогда Путин и Ким встретились на космодроме. Там также говорили об усилении сотрудничества между странами. В том числе и в космической отрасли,

– сказал Желиховский.

КНДР заинтересована в таких технологиях, чтобы еще больше донимать и Японию, и Южную Корею и тому подобное. Очевидно, что диктаторы также будут разговаривать о новых поставках вооружения. Путину нужно разное оружие и боеприпасы против Украины.

Путин и КНДР: коротко