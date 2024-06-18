Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, добавив, что это не единственная поездка, в которую собирается Путин. Глава Кремля также запланировал посетить Вьетнам.

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Для чего Путин едет в КНДР

"Цели для поездок разные. Северная Корея – это донор военной помощи России, она предоставляет советские остатки, которых имеет очень много. Все это конечно не бесплатно, а за большие средства, за доступ к дешевым сырьевым ресурсам и продуктам питания" – рассказал политолог.

Путину нужно пролонгировать этот переговорный трек через кадровые ротации, которые он инициировал. В частности был уволен министр обороны, а его место занял гражданский человек, экономист по образованию. Более того, социально-экономический блок теперь будет координировать бывший охранник Путина – Алексей Дюмин. А военных и силовиков – бывший министр обороны Сергей Шойгу.

Теперь глава Кремля хочет синхронизировать процессы взаимной интеграции ВПК с лидером Северной Кореи. Обсудить, в чем именно будет нуждаться Россия после перезагрузки отраслей.

Что Путин будет делать во Вьетнаме

Поездка в эту страну – это уже последствия того, что "обнажилось" международное противостояние России с миром. Оно дошло до максимальной отметки, а подтверждением этого стал Глобальный саммит мира.

Это заставило Россию хотя бы сделать вид, что она не находится под полной изоляцией и активизировать свои связи с "третьими странами". Вьетнам использует такую возможность,

– отметил политолог.

Можем вспомнить, что накануне Саммита мира, Россия собирала членов БРИКС. Вьетнам послал туда свою делегацию, которую возглавил заместитель министра иностранных дел. Зато Саммит в Швейцарии страна проигнорировала. Все это на фоне того, что крупнейшим торговым партнером Вьетнама являются Соединенные Штаты.

"Сейчас такие страны как Вьетнам будут пытаться использовать свой геополитический шанс и получить от России максимальные преференции в различных областях. Они будут лишь ситуативными "попутчиками" страны-агрессора, но России нужно показывать что-то россиянам и убеждать их, что Путин якобы не изолирован", – подчеркнул Алексей Буряченко.

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